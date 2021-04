Der Thüringer CDU-Chef Christian Hirte sagte, eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion würde bedeuten, dass man in einem sehr intensiven Wettstreit auch sehr robust miteinander umgehe. Hirte äußerte sich optimistisch, dass die beiden Bewerber die K-Frage unter sich klärten. CDU-Parteieichef Armin Laschet und CSU-Vorsitzender Markus Söder haben sich bisher nicht geeinigt, wer Kanzler-Kandidat der Union werden soll. Ein Treffen der beiden am späten Abend in Berlin brachte kein Ergebnis.