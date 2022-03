EEG-Umlage Regierung bringt Entlastung bei Stromkosten auf den Weg

Verbraucher und Firmen in Deutschland sollen ab Juli keine EEG-Umlage mehr über die Stromrechnung bezahlen. Das Bundeskabinett brachte dazu einen Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck auf den Weg. Die Umlage zur Förderung von Öko-Strom soll dann aus dem Bundeshaushalt gezahlt werden.



Die Stromanbieter sollen verpflichtet werden, die Entlastung in vollem Umfang an die Kunden weiterzugeben. Ursprünglich war der Schritt erst Anfang 2023 geplant. Die Spitzen der rot-grün-gelben Bundesregierung hatten sich aber wegen der hohen Energiepreise darauf verständigt, ihn vorzuziehen. Der Bundestag muss noch zustimmen.