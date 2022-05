Schneider stellte eine Standortentscheidung für die zweite Jahreshälfte in Aussicht. Dazu solle es eine Auswahlkommission geben. In Thüringen wollen sich Jena und Eisenach sowie Mühlhausen gemeinsam mit dem hessischen Eschwege bewerben. In Sachsen gehören Plauen im Vogtland und Leipzig zu den Kandidaten. In Brandenburg bewirbt sich Frankfurt/Oder.