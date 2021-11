Wer wird was? Das sind die Minister und Ministerinnen der Ampel-Koalition

Vorbehatlich der finalen Entscheidung in den Parteien sehen Sie in unserer Galerie, wer welches Ressort übernimmt. Die Vorstände von Grünen und FDP haben ihre Vorschläge für die Besetzung der Ämer bereits gemacht. Bei der FDP wird am 5. Dezember auf einem Parteitag darüber abgestimmt, bei den Grünen läuft eine Online-Mitgliederbefragung. Die Kandidaten der SPD werden nach einem Parteitag am 4. Dezember bekannt gegeben.