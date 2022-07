Denn die Tarifautonomie liege bei den Tarifpartnern, der Staat habe sich da rauszuhalten, resümiert Greie. Dass es heute zu konkreten Ergebnissen kommt, schließt Greie deshalb kategorisch aus. Und auch sein Gewerkschaftskollege Markus Schlimbach, Vorsitzender beim DGB Sachsen, sieht die "konzertierte Aktion" in Teilen kritisch. Man schaue dem Treffen mit gemischten Gefühlen entgegen. Was vorher in die Öffentlichkeit gedrungen sei, habe die Sorge aufkommen lassen, dass dieser Termin genutzt werde, um über Tarifpolitik zu sprechen. "Und dafür ist dieser Termin nun überhaupt nicht geeignet. Tarifpolitik wird am Verhandlungstisch gemacht und nicht im Kanzleramt", moniert Schlimbach.