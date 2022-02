Auch kennt das Grundgesetz den Verteidigungsfall und dessen Vorstufe den Spannungsfall. Beides hat es in der Geschichte der Bundesrepublik aber noch nicht gegeben und es gab schon einige "Betätigungen" der russischen Armee in ehemaligen Sowjetrepubliken oder Krisensituationen auf der Welt seit Gründung der Bundesrepublik. Denken wir nur mal an den Kalten Krieg.

Womit wir bei der praktischen Betrachtung der Situation wären. Es drohen aktuell weder Angriffe auf Deutschland noch auf das Hoheitsgebiet von Bündnispartnern. Beides wären Anlässe, die Situation neu zu bewerten. Doch sämtliche politisch in verantwortlichen Positionen stehenden Personen in Deutschland, Russland-Experten, Bündnispartner und so weiter halten es für ausgeschlossen, dass sich die Nato und damit Deutschland in irgendwelche Auseinandersetzungen mit Russland verwickeln lässt. Von daher hat der gesamte Themenkomplex Wehrdienst und Reserve eine sehr theoretische Anmutung.