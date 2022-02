Theoretisch ist natürlich vieles denkbar, praktisch schon deutlich weniger. Die Wehrpflicht zum Beispiel ist nur ausgesetzt, sie wurde nicht abgeschafft. Demzufolge könnte sie also mit einem Beschluss des Parlaments wieder eingeführt werden.

Bedrohung müsste sehr konkret werden

Auch kennt das Grundgesetz den Verteidigungsfall und dessen Vorstufe den Spannungsfall. Beides hat es in der Geschichte der Bundesrepublik aber noch nicht gegeben und es gab schon einige "Betätigungen" der russischen Armee in ehemaligen Sowjetrepubliken oder Krisensituationen auf der Welt seit Gründung der Bundesrepublik. Denken wir nur mal an den Kalten Krieg.

Womit wir bei der praktischen Betrachtung der Situation wären. Es drohen aktuell weder Angriffe auf Deutschland noch auf das Hoheitsgebiet von Bündnispartnern. Beides wären Anlässe, die Situation neu zu bewerten. Doch sämtliche politisch in verantwortlichen Positionen stehenden Personen in Deutschland, Russland-Experten, Bündnispartner usw. halten es für ausgeschlossen, dass sich die NATO und damit Deutschland in irgendwelche Auseinandersetzungen mit Russland verwickeln lässt. Von daher hat der gesamte Themenkomplex Wehrdienst und Reserve eine sehr theoretische Anmutung.

Bevor die Bundeswehr irgendwo aufmarschiert, müsste erst ein Bündnisfall eintreten. Bildrechte: imago/Papsch

Spannungs- oder Verteidigungsfall müssten im Parlament beschlossen werden

Zwar steht im Paragrafen 1 des Wehrpflichtgesetzes: "Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind", doch schon im Paragrafen 2 ist wieder Schluss: "Die § 3 bis 53 gelten im Spannungs- oder Verteidigungsfall." Beide Feststellungen bedürften einer 2/3-Mehrheit im Bundestag. Damit ist auch deutlich erkennbar, dass erstens die Hürden hoch sind und zweitens die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist.

Am Ende muss der Bundespräsident das entsprechende Gesetz unterzeichnen. Aber noch einmal: Weder die per Gesetz mit Parlamentsbeschluss wieder einführbare Wehrpflicht, noch die Ausrufung des Spannungsfalls oder gar des Verteidigungsfalles stehen irgendwie auf der Tagesordnung. Gleichwohl könnte es natürlich Diskussionen geben in den nächsten Wochen über die Wehrpflicht. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es eine Mehrheit im Parlament dafür geben könnte.

Da die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, müssten Verteidigungsfälle erst mit einer 2/3-Mehrheit beschlossen werden. Bildrechte: imago images/Achille Abboud

Was bedeutet das alles für NVA-Reservisten?