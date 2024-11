In unserem Grundgesetz, erklärt Politikprofessor Volker Best von der Universität Halle-Wittenberg, steht deshalb von Beginn an "eine echte verfassungspolitische Innovation, dass man eben nur den Kanzler stürzen kann, in dem man mit gleicher Abstimmung einen neuen Kanzler an seine Stelle setzt, das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum". Das macht Schule – auch Spanien und Belgien übernahmen die Idee, so Best. Beide von MDR Aktuell befragte Experten, Best und Gersdorf, halten das konstruktive Misstrauensvotum weiterhin für zeitgemäß und stabilitätssichernd.