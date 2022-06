Scholz war in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert worden, dass er seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine noch nicht in dem Land gewesen sei. Mehrere Minister der Bundesregierung sind bereits in das Land gereist, zuletzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir. Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären.