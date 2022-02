Treffen mit Joe Biden Kanzler Scholz bricht zu Antrittsbesuch in die USA auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht heute zu seinem Antrittsbesuch in die USA auf. Für Montagmittag ist ein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus geplant. Im Zentrum des Gesprächs soll nach Angaben der Bundesregierung neben Fragen des Welthandels und der deutschen G7-Präsidentschaft vor allem der Umgang mit Russland in der Ukraine-Krise stehen.

Kritik an Scholz in In- und Ausland

Bei den Gesprächen zwischen Biden und Scholz dürften auch die Vorwürfe und der Unmut zur Sprache kommen, die Scholz zuletzt auf sich gezogen hatte. Politiker und Beobachter kritisieren, dass die Bundesregierung der Ukraine keine Waffen liefern will und an dem milliardenschweren Nord-Stream-2-Gaspipeline-Projekt durch die Ostsee festhält.

"Das Handeln der deutschen Regierung in Bezug auf die Ukraine war bislang im besten Fall enttäuschend", sagte James Risch, ranghöchster Republikaner im Auswärtigen Ausschuss des Senats, dem Nachrichtenportal "t-online". Er verlangte von Scholz eine klare Festlegung, die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen.



Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz warf Scholz eine zögerliche Außenpolitik vor. Merz sagte der "Bild am Sonntag", diese Reise komme zu spät. Sie wäre schon vor Wochen notwendig gewesen: "Jetzt wirkt die Reise wie der Besuch eines Bittstellers, der aus einer selbst verschuldeten Situation nicht mehr herauskommt und deshalb den großen Bruder in Washington um Hilfe bitten muss."

Auftakt zu Gesprächsmarathon

Scholz’ Reise bildet den Auftakt einer Reihe diplomatischer Gespräche über die Ukraine-Krise in den kommenden Wochen.

Truppenverlegungen auf beiden Seiten