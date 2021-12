Olaf Scholz Wünsche aus Mitteldeutschland an den künftigen Kanzler

An der Friedrich-Schiller-Uni Jena ist Prof. Dr. Walter Rosenthal der Chef. Auch ihm geht es ums Impfen. Auf die Frage, was Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler zuerst in Angriff nehmen sollte, hat Rosenthal angesichts von Morddrohungen gegen Wissenschaftler und Mediziner eine klare Antwort: "Olaf Scholz sollte die Politik an der großen Gruppe derer orientieren, die in den beiden letzten Jahren für den Zusammenhalt gesorgt haben."