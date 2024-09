Wer genau die SPD wieder auf Kurs bringen und die Partei als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen sollte, darauf will sich Kreuch nicht festlegen. Seine Idee dazu: "Die SPD kann es sich doch ganz einfach machen und unter ihren Mitgliedern erstmal fragen, wer der richtige wäre und am Ende kann die Bevölkerung entscheiden. Ich denke mal, so wäre der richtige Weg."