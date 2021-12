Christine Lieberknecht sitzt am Schreibtisch im Arbeitszimmer ihres Hauses in der Nähe von Weimar. Die Antwort auf die Frage, ob sie Bundeskanzlerin Angela Merkel vermissen wird, muss sie nicht lange suchen: "Ich persönliche werde sie auf jeden Fall vermissen. Diese Konsequenz und auch diese Uneitelkeit, mit der sie ihr Tagesgeschäft betrieben hat, wird mir nachhaltig in Erinnerung bleiben."