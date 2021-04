Am Sonntag vor einer Woche hatten sich Laschet und Söder erstmals zur Übernahme der Kanzlerkandidatur bereiterklärt. In der Folge stellten sich die Spitzengremien von CDU und CSU jeweils hinter ihren eigenen Parteichef. Am Dienstag traten beide in der Bundestagsfraktion auf, wo es nach Teilnehmerangaben mehr Zuspruch für Söder gab. Sollten sich die beiden Parteichefs am Montag nicht mehr einigen, könnte es auch auf eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion am Dienstag hinauslaufen.