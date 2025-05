Ähnlich äußerte sich SPD-Co-Chef Lars Klingbeil: "Ich rechne damit, dass wir vollständig sind und ich rechne damit, dass alle mit Ja stimmen", sagte er vor der SPD-Fraktionssitzung am Montag, an der auch Merz teilnahm. Er habe keine Hinweise auf abweichendes Verhalten. Auch die Zustimmung von 84,5 Prozent beim SPD-Mitgliedervotum zu dem Koalitionsvertrag sei ein Zeichen gewesen. Die Basis wolle, dass die SPD in die Regierung gehe.