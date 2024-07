Die Kritik am unnötigen Papierverbrauch durch die Bons kann Köbler nicht verstehen, denn das Gesetz erlaube, Quittungen auch via QR-Code zu übermitteln. Deshalb warnt Köbler mit aller Entschiedenheit davor, wieder an der Belegausgabe herumzubasteln. "Es ist ein Ammenmärchen, es ist wirklich ein Ammenmärchen, dass die Belege in Papierform ausgegeben werden müssen, die Kassenhersteller sind da schon viel viel weiter und als Kunde kann ich den QR-Code einfach abscannen."