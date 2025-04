Gleichzeitig helfe eine sogenannte Ostbiografie bei verschiedensten Diskussionen, die immer wieder geführt werden müssten, erklärt Langhof. Als Beispiel nennt er die Energiekrise 2022. "Da war es schwierig, den Ministerien in Berlin klar zu machen, dass es im Osten so etwas wie Chemieparks gibt, zum Beispiel Leuna, die ganz anders zusammengesetzt sind als ein Chemiestandort in Ludwigshafen."