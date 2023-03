E-Fuels Electrofuels (E-Fuels) sind Kraftstoffe, die künstlich hergestellt werden. In der Regel wird Wasserstoff mit Kohlendioxid verbunden. Je nach Art der chemischen Verbindung kann der so entstehende Kraftstoff die Eigenschaft von Diesel, Benzin oder Kerosin haben.



Die Produktion der E-Fuels ist energieintensiv. Deshalb gelten die Kraftstoffe nur dann als nachhaltig, wenn der Strom dafür aus erneuerbaren Quellen stammt, etwa aus Windkraft oder der Solaranlagen.



Kritiker bemängeln den hohen Energieverbrauch bei der Herstellung. Fachleute der TU Bergakademie Freiberg haben etwa vorgerechnet, dass derzeit für die Herstellung von 5 Litern E-Fuel rund 50 Kilowattstunden Strom nötig seien. Das entspricht laut Stromanbietern dem halben Monatsverbrauch eines sparsamen Single-Haushalts.



Befürworter argumentieren, dass die Technik noch am Anfang stehe und die Kosten in Zukunft sinken werden. Außerdem müsse im Vergleich zu E-Autos betrachtet werden, wie viel CO2 ein Fahrzeug insgesamt verursache – und zwar von der Herstellung bis zur Entsorgung.