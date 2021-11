Energieökonomin Claudia Kemfert hat kritisiert, dass in der Klima-Politik ähnliche Fehler wie in der Corona-Politik gemacht werden. Die Wissenschaftlerin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte am Mittwoch MDR AKTUELL, die Politik handle "nicht vorausschauend". Sie reagiere nur. Das Ergebnis seien kurzfristige und chaotische Entscheidungen.