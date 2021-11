Klima-Podcast Kemfert: Neue Bundesregierung muss Voraussetzungen für schnelleren Kohleausstieg schaffen

Hauptinhalt

SPD, Grüne und FDP streben an, den Kohleausstieg auf das Jahr 2030 vorzuziehen. Energieökonomin Claudia Kemfert hält das für realistisch. Dafür müsse aber der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beschleunigt werden. Hier gebe es aber noch etliche Probleme. So hätten pauschale Abstandsregeln zu Wohngebieten den Bau von Windrädern in einigen Bundesländern zum Erliegen gebracht.