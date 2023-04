In der Praxis werde es deshalb so aussehen, dass gar kein Sektor mehr seine Klimaziele erfülle. Und man habe nun keinen Mechanismus mehr, um da nachzujustieren. Kemfert betonte, wenn man die Untätigkeit der FDP im Verkehrssektor ausgleichen wolle, dann käme von den benötigten Einsparmengen nur der Industriesektor in Frage. Und das würde dann Deindustrialisierung bedeuten: "Das kann es doch nicht sein."