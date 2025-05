Karenzzeit bei Seitenwechseln Um Interessenskonflikte zu vermeiden, gilt in Deutschland für ehemalige Bundesminister und Staatssekretäre seit 2015 eine Karenzzeit. Wenn Ex-Spitzenpolitiker in eine Lobbytätigkeit oder in einen anderen Beruf wechseln, müssen sie dies innerhalb der ersten 18 Monate nach ihrem Ausscheiden der Bundesregierung anzeigen. Die Regierung kann die Tätigkeit dann unter Umständen zeitweise untersagen.



Bei Seitenwechseln von der Wirtschaft oder von Lobbyorganisationen in die Politik gibt es keine solche Regel. Bundesministergesetz/MDR