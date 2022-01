Energieeffizientes Bauen Was der Stopp der KfW-Förderung für Häuslebauer bedeutet

Rund 50.000 Bauvorhaben in Deutschland stehen einer Expertenschätzung zufolge auf einen Schlag ohne Förderung da. Der Grund: Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Montag angesichts einer Antragsflut und drohender Mehrkosten in Milliardenhöhe staatliche Förderungen für Neubauten gestoppt. Energiestaatssekretär Patrick Graichen hatte von einer veralteten Förderung gesprochen, die falsche Anreize setze.