Bericht Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet

Deutliche Unterschiede gibt es nach den Zahlen des Bundesarbeitsministeriums zwischen den einzelnen Bundesländern. Gemessen am Bundesdurchschnitt der Nettoeinkommen sind in Bremen demnach 42 Prozent der Kinder armutsgefährdet. In Bayern sind es dagegen lediglich 12 Prozent.

Gemessen am jeweiligen Landesdurchschnitt der Nettoeinkommen gilt in Berlin fast jedes vierte Kind (24 Prozent) als armutsgefährdet. Ähnlich hoch sind die Quoten auch in Hessen (23,8 Prozent) und in Nordrhein-Westfalen (23,1 Prozent). Die niedrigste Armutsgefährdungsquote im Landesmedian hat demnach Sachsen mit rund 15 Prozent, gefolgt von Thüringen und Bayern mit jeweils fast 16 Prozent.