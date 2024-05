Ilse Wehrmann: Die Bürokratie ist immer schlimmer geworden in meiner 50-jährigen Erfahrung. Was wir zurzeit an Bürokratie erleben, ist alles andere als kinderfreundlich. Ich finde es einen Wahnsinn. In einem Land, in dem 400.000 Kita-Plätze fehlen, müssten wir doch alles tun, um diesen Kindern so schnell wie möglich eine gute Einrichtung zu bauen. Aber vor einem Kita-Bau müssen bis zu 18 Behörden zustimmen. Zudem muss vieles inzwischen europaweit ausgeschrieben werden – Spielmaterial oder Außenspielgeräte zum Beispiel. Wir sind immer kinderfeindlicher geworden. Das Land der Dichter, Denker und Erfinder, dessen einziger Rohstoff Wissen ist, darf so nicht weitermachen.