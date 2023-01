Der Garantiebetrag soll zudem nicht mehr bei der Berechnung von Sozialleistungen wie dem Bürgergeld herangezogen werden. Das gilt auch dann, wenn das Kind oder der Jugendliche ein eigenes Einkommen etwa in Form von Unterhalt oder Renten hat. Leben volljährige Kinder nicht mehr im Haushalt der Eltern, sollen sie den Garantiebetrag direkt erhalten.

Neben dem Garantiebeitrag sollen bedürftige Familien zusätzlich unterstützt werden. "Der Zusatzbeitrag soll sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche mit der Kindergrundsicherung bedarfsgerecht finanziell unterstützt werden", so heißt es in dem Papier. Die maximale Höhe solle so festgesetzt werden, dass zusammen mit dem Garantiebetrag das Existenzminimum abgesichert ist. Dieses wiederum ist abhängig vom Alter des Kindes.