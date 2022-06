Nach Angaben der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ist zwischen 1991 und 2017 die Bettenzahl in der Pädiatrie um ein Drittel gesunken. Im gleichen Zeitraum stiegen die jährlichen Fallzahlen allerdings: von durchschnittlich 900.000 behandelten Kindern und Jugendlichen auf mittlerweile mehr als eine Million.

Zustimmung kommt von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Generalsekretär Florian Hoffmann, erklärte, man werde in den Kinderkliniken durch den Mangel an Pflegekräften immer weniger Betten betreiben können. "Wenn es Infektionswellen gibt, wie sie im Herbst in der Regel vorkommen, haben wir keine Chance, alle Kinder zu versorgen."