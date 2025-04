Der Vizepräsident des bayerischen LKA, Guido Limmer, sprach von einem "einem großen Schlag" gegen Kinderpornografie. Es gehe um "vorstellbare und leider auch unvorstellbare schreckliche Missbrauchshandlungen an Kindern, an Kleinstkindern, ja sogar an Babys, die in hochauflösender Qualität im Film zur Verfügung gestellt werden". Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobte die Ermittlungen: "Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist eine schreckliche Verletzung der Rechte und der Unschuld unserer Kinder", sagte er.