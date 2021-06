Uneinigkeiten in Detailfragen

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD eigentlich vereinbart, Kinderrechte explizit ins Grundgesetz aufzunehmen. Lambrecht wollte sie in Artikel 6 der Verfassung verankern. Ein von ihr vorgelegter Vorschlag wurde vom Bundeskabinett gebilligt. Demnach sollte im Grundgesetz folgender Absatz eingefügt werden: "Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt."



Damit sollten das bestehende Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat sowie der grundrechtliche Schutz des ungeborenen Lebens unangetastet bleiben.

Für eine Änderung des Grundgesetzes benötigen die Regierungsfraktionen Unterstützung der Opposition, da eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Doch die Verhandlungsgespräche mit den Grünen und der FDP scheiterten an der Suche nach einem Kompromiss aller vier Fraktionen. So wollte etwa die FDP die Grundgesetzänderung auch mit einem umfassenderen Diskriminierungsverbot verbinden – was Teilen der Union zu weit ging.

Auch in Zukunft keine Einigung in Sicht

Es habe die "historische Chance" gegeben, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, sagte Lambrecht am Abend und bedauerte, "dass der Streit über Detailfragen eine Einigung bei diesem so wichtigen Vorhaben verhindert hat." Diese Gelegenheit werde so schnell nicht wiederkommen. Mehr Kompromissbereitschaft wäre nötig gewesen, darüber sind sich alle Beteiligten einig.

Der Unionabgeordnete im Bundestag, Thorsten Frei, äußerte sich ähnlich enttäuscht im Deutschlandfunk. Da eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat für eine Grundgesetzänderung nötig sei, werde es in Zukunft auch nicht leichter, da sich die politische Grundkonstellation in den nächsten Jahren nicht verändere, bewertete der Unionspolitiker den Ausgang.

Auch Dirk Wiese von der SPD sprach im Deutschlandfunk von einer vertanen Chance. Es werde für einen sehr langen Zeitraum noch mal schwierig, so nah an eine Einigung zu kommen und Kinderrechte in die Verfassung zu schreiben.

Kritik von Kinderschutzorganisationen

Kinderschutzorganisationen fordern die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz schon seit Jahren. Sie hatten den Entwurf der Regierung bereits vor dem Scheitern der Verhandlungen als unzureichend kritisiert. Durch die Festschreibung in der Verfassung, so argumentieren die Befürworter, bekämen die Belange von Kindern ein ganz neues Gewicht und müssten immer mitgedacht werden. Zum Beispiel bei der Gesetzgebung oder ganz praktisch bei der Planung, ob an einem Ort ein Spielplatz oder eine Tankstelle entstehen soll oder ob eine Umgehungsstraße um eine Wohnsiedlung gebaut wird.