Ein entsprechendes neues Gesetz soll den in den kommenden Wochen das Kabinett passieren. In Kraft treten soll es zum 1. Januar 2025. Die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung dazu habe aber gerade erst begonnen, hieß es. Den Plänen zufolge will der Bund die Qualität an Kitas auch für die kommenden zwei Jahre wieder mit vier Milliarden Euro fördern.