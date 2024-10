Mehr Personal Bundestag beschließt Gesetz für bessere Qualität an Kitas

11. Oktober 2024, 11:31 Uhr

Durch das neue Gesetz erhalten die Länder in den nächsten zwei Jahren jeweils zwei Milliarden Euro vom Bund, um die Qualität in den Kitas zu verbessern. Vor allem neue Stellen soll es geben. Nach Aussage von Familienministerin Lisa Paus sollen damit gleichwertige Qualitätsstandards an allen Kitas "zumindest angestrebt" werden.