Träger muss Betreuung in Schließzeit vermitteln

In Deutschland haben Familien einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Auf Anfrage wie das mit den Schließzeiten vereinbar ist, antwortet das Bundesministerium für Familie: "Schließungen von Einrichtungen in den Ferienzeiten sind grundsätzlich möglich. Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe jedoch für die Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen."

Irina Prüm von der Bundeselternvertretung erklärt, was das bedeutet. Würden Einrichtungen wegen der Ferienzeiten schließen, müsse der Träger der öffentlichen Jugendhilfe dann eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherstellen: "Das wissen wir als Bundeselternvertretung. Das wissen aber noch nicht alle Eltern. Und selbst wenn sie es wissen, nutzen sie es natürlich häufig nicht, weil so ein Kind ist ja kein Paket, was man dann mal eben drei Wochen woanders abstellt, sondern da machen sich Eltern natürlich auch Sorgen: Mein Kind kennt die Kita nicht, fremde Erzieherinnen ..."

Immer geöffnete Kitas hält Prüm zwar für wünschenswert, nicht aber für finanzierbar. Aus ihrer Sicht müssten die Kommunen ein Konzept für die durchgängige Betreuung haben – mit einer Einrichtung und Fachkräften, die Kinder und Eltern kennen.