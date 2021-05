Auch in den Landesverbänden der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist der Aufwärtstrend zu spüren. Dem Gewerkschaftschef zufolge haben sich die Mitgliederzahlen in Sachsen in den letzten Jahren von rund 1.750 auf 3.500 verdoppelt. Ebenso in Sachsen-Anhalt. Dort seien die Mitgliederzahlen von rund 1.000 auf über 2.500 gestiegen, sagt Wendt.