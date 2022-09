Zu wenig Geld für den Kampf gegen die Klimakrise

Von Renaturierungsprogrammen über Schwammstadt-Konzepte, kommunalen Managern von Klimaanpassungsprojekten – auf dem Papier hat die Bundesregierung viel ins Rollen gebracht. Schaut man sich die finanziellen Mittel an, die Rot-Grün-Gelb dafür im laufenden Haushalt bewilligt, sieht es mau aus. So gibt es ganze 176 Millionen Euro für das Projekt "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"; vier Milliarden will die Bundesregierung bis 2026 für natürlichen Klimaschutz bereitstellen. Das klingt gut, ist aber angesichts der Herausforderung zu wenig, warnen Expertinnen und Experten.