Am Streik beteiligen will sich auch "Health for Future", ein Zusammenschluss von Menschen aus dem Gesundheitsbereich, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Sina Lehmann von "Health for Future Dresden" sagte MDR AKTUELL, man wolle zeigen, dass der Klimawandel nicht nur ein Problem der Eisbären in der Arktis sei, sondern die Menschen in Sachsen schon heute betreffe. "Infektionskrankheiten, die aus deutlich südlicheren Gegenden kommen, sind nun auch bei uns in Sachsen anzutreffen, wie zum Beispiel das West-Nil-Virus", erklärt Lehmann. Durch die Temperaturerhöhungen überlebten die Mücken, die diese Krankheit übertragen, auch bei uns. Heißere und längere Hitzeperioden führten zudem zu vermehrten Krankenhausaufnahmen und Hitzetoten.

Daneben habe die Hitze Auswirkungen, die den meisten Menschen noch nicht bekannt seien, sagt Lehmann. "Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind häufiger ebenso wie Frühgeburten, um nur zwei Beispiele zu nennen." Auch Allergien, Asthmaanfälle und Aggressionen würden mit dem Klimawandel zunehmen. Sogar ein neues Krankheitsbild gebe es. Als Solastalgie bezeichnen Medizinerinnen und Mediziner Trauer und Schmerz, die ausgelöst werden durch den Verlust vertrauter Ökosysteme. Als Beispiel nennt Lehmann die verheerenden Waldbrände in der Sächsischen Schweiz letztes Jahr.

Sina Lehman ist selbst Gynäkologin. Bei "Health for Future" engagieren sich ihren Angaben zufolge bundesweit in über 70 Ortsgruppen Pflegekräfte, sozialpsychiatrische Beschäftigte, wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem Bereich Public Health, Studierende der Fachrichtungen Public Health und Medizin, Psychologinnen und Ärzte. Allen voran möchten sie, so Lehmann, die Politik überzeugen, endlich die Maßnahmen umzusetzen, die zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens notwendig sind, um damit Menschenleben zu schützen.

Schaut man auf die Zahlen zum weltweiten CO2-Ausstoß, die die Internationale Energieagentur (IEA) am Donnerstag vorgelegt hat, bleibt das 1,5-Grad-Ziel in weiter Ferne. Die weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen seien 2022 um 0,9 Prozent oder 321 Millionen Tonnen gestiegen und hätten einen Höchststand von über 36,8 Milliarden Tonnen erreicht, teilte die IEA am Donnerstag in Paris mit. Um Klima- und Energieziele zu erreichen, seien verstärkte Maßnahmen zur Umstellung auf saubere Energien nötig. 2021 hatte die Zunahme der CO2-Emissionen weltweit noch bei sechs Prozent gelegen.

"Die Auswirkungen der Energiekrise haben nicht zu dem anfänglich befürchteten starken Anstieg der globalen Emissionen geführt – und das dank des herausragenden Wachstums von erneuerbaren Energien, Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen und energieeffizienten Technologien", sagte IEA-Direktor Fatih Birol. Ohne saubere Energie wäre die Zunahme der CO2-Emissionen fast dreimal so hoch gewesen. "Wir sehen jedoch immer noch einen Anstieg der Emissionen aus fossilen Brennstoffen, was die Bemühungen um die Erreichung der weltweiten Klimaziele behindert."