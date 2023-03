Mehr als 230 Aktionen in gut 40 Städten plant Fridays for Future für den Klimastreik in Deutschland am Freitag. Unter dem Motto #tomorrowistoolate (Morgen ist es zu spät) wollen sie Druck auf die Regierung in Berlin machen. So ist in Dresden für den Mittag eine Kundgebung auf dem Neumarkt geplant, in Leipzig 15 Uhr auf dem Augustusplatz. Demonstrationen sind unter anderem auch in Magdeburg, Halle, Dessau und Stendal sowie in Erfurt, Jena und Weimar angekündigt.