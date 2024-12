Strategiepapier Kabinett beschließt Anpassung an den Klimawandel

Hauptinhalt

11. Dezember 2024, 13:54 Uhr

Die scheidende Bundesregierung hat am Mittwoch ein Strategiepapier beschlossen, wie sich Deutschland am besten an den Klimawandel anpassen sollte. Das Kabinett gab dafür am Mittwoch grünes Licht. In dem Papier enthalten sind 33 Ziele und über 180 Maßnahmen als Vorsorge gegen Hitze, Dürre, Starkregen und Hochwasser.