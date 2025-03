Am Wochenende gab es große Debatten darüber, ob die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz als Staatsziel festgeschrieben werden soll. Am Ende ist das so nicht gekommen. Vielmehr ergänze ein Passus nun nur die Finanzverfassung, sagt Christian Calliess, Professor für öffentliches Recht und Umweltrecht an der Freien Universität Berlin: "Juristisch ändert die Ergänzung unserer Verfassung nichts. Sie ist nur bezogen auf dieses Sondervermögen 'Infrastruktur' und soll die Zweckbindung hinsichtlich der Mittel absichern."