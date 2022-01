Energiewende Mitteldeutsche Energiewirtschaft nennt Habecks Pläne "ambitioniert"

Mehr Solarenergie? Bei der Firma Meyer Burger Technology, die seit 2021 Solarmodule in Sachsen und Sachsen-Anhalt fertigt, hört man das natürlich gerne. Geschäftsführer Gunter Erfurt sagt aber auch: Es reiche nicht, Solarmodule zu produzieren. Irgendjemand müsse sie auch auf die Dächer bringen. Und das könne in Zukunft ein Flaschenhals sein. Man müsse genau hinschauen, dass man auch das Handwerk fördere.

Solaranlage auf einem Gewerbedach - das soll Standard werden. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Eine Solaranlagenpflicht für gewerbliche Neubauten ist ein vorgesehener Schritt in Habecks Klimaprogramm, um den Ökostrom-Anteil in Deutschland zu erhöhen. Jens Zillmann ist der Direktor des Verbands der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt. Er sagt, im ländlichen Raum gehe es eher um Leerstand: "Wohnungsneubau ist in Sachsen-Anhalt nicht der primäre Faktor. Die Einsparungen im CO2-Bereich können nur über vorhandene Gebäudesubstanz kommen. Insofern bedarf es innerhalb von neun Jahren, wenn ich von heute ab rechne, schon enormer Anstrengung, diesen Beitrag im Bestand zu leisten."