UBA-Präsident Dirk Messner sagte: "Es gibt ein Grundgefühl, wir haben wirklich was in Ordnung zu bringen." So würden sich 91 Prozent für einen klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft aussprechen. 75 Prozent halten es laut der Studie für eine zentrale Aufgabe der Politik, gegen Plastikmüll vorzugehen. Gut zwei Drittel sehen es als sehr wichtig an, Wälder zu Mischwäldern umzubauen, die gegen Trockenheit robust sind.