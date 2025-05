Die Klimaökonomin mahnte jedoch zugleich, man müsse auch schauen, warum das so sei. Kemfert zufolge sei in erster Linie die "nicht so gute" wirtschaftliche Lage zu nennen, weswegen es eine geringere Energienachfrage gebe. Zudem gebe es auch Erfolge beim Ausbau erneuerbarer Energien, während der Anteil der Kohle zurückgehe. Aber es gebe auch "nicht so große Erfolge" im Gebäude- und im Verkehrssektor. "Und deswegen warnt der Expertenrat zurecht, dass wir wahrscheinlich die Klimaziele bis 2030 und 2045 nicht werden erreichen können."