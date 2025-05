Bundesfinanzminister Klingbeil fordert für Haushalt 2025 von jedem Ressort Einsparungen

Der alte Bundestag hatte wegen der vorgezogenen Neuwahl keinen Haushalt für dieses Jahr mehr beschlossen. Klingbeil kündigte an, den Haushalt 2025 am 25. Juni durchs Kabinett bringen zu wollen. Der Bundestag solle sich dann noch vor der Sommerpause damit befassen. Eine Verabschiedung sei aber erst im September geplant. Auch der Etat für 2026 steht bald an, er soll bis Jahresende beschlossen sein.