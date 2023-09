Für eine bessere Vergleichbarkeit werden die Kliniken in Versorgungsstufen eingeordnet. Alle rund 1.700 Kliniken in Deutschland sollen verpflichtend für das Online-Verzeichnis Daten melden. Dafür werden Informationen zu Behandlungen in 65 sogenannten Leistungsgruppen ausgewertet.

Die Leistungsgruppen im Klinik-Atlas bezeichnen medizinische Angebote der einzelnen Klinken genauer. Also soll gezeigt werden, ob etwa Leistungen aus Bereichen wie Infektiologie, Augenheilkunde, Urologie oder Intensivmedizin angeboten werden – und ob es dafür Fachabteilungen gibt. Gesundheitsminister Lauterbach nennt als Beispiel, dass Patientinnen und Patienten so erfahren könnten, ob eine Krebsoperation in der allgemeinen Chirurgie oder in einer spezialisierten Krebschirurgie durchgeführt werde.