Die Regierungskoalition hat sich angesichts hoher Energiepreise auf ein Entlastungspaket für die Verbraucher geeinigt. Wie SPD, Grüne und FDP mitteilten, soll ab 1. Juli die EEG-Umlage auf Strom wegfallen. Hintergrund ist die Eindämmung der hohen Energiepreise. Die Koalition verbindet damit die Erwartung, dass die Stromanbieter die sich daraus ergebende Entlastung der Endverbraucher in vollem Umfang weitergeben.

Wegen der anhaltend hohen Spritpreise will die Ampelkoalition zudem die Pendlerpauschale in der Steuererklärung anheben. Die am 1. Januar 2024 anstehende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler wird vorgezogen und beträgt damit rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 38 Cent.