Es dürfte noch an der einen oder anderen Stelle haken, bei der Migration etwa oder bei der Frage nach Sozialausgaben. Lars Klingbeil wird manchem an seiner Parteibasis die Neuauflage der Großen Koalition erst noch schmackhaft machen müssen. Und Friedrich Merz weiß um den Unmut an seiner Basis. In der CDU machen sich Sorgen breit, ob man diese Milliardensummen am Ende als Schuldenhypothek an die nachfolgenden Generationen abgibt. Wohl auch deshalb mahnt der künftige Kanzler schon zur Haushaltsdisziplin, bevor es überhaupt einen Haushalt gibt. Das Prinzip Gießkanne kann sich angesichts solcher Milliardensummen niemand leisten.