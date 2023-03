Die Grüne Jugend hat der Ampelkoalition vorgeworfen, sich vom selbsterklärten Klimaschutzziel zu verabschieden. Bundessprecher Timon Dzienus sagte MDR AKTUELL, diese Koalition sei angetreten mit dem Ziel, die 1,5-Grad-Erwärmung in Deutschland einzuhalten. SPD, FDP und auch die Grünen müssten sich die Frage stellen, wie sie dieser historischen Verantwortung noch gerecht werden wollten. "Deutschland hat die Klimaschutzziele im vergangenen Jahr gerade so mit Ach und Krach eingehalten, weil der Gaspreis so explodiert ist. Von einer sozial-ökologischen Transformation kann keine Rede sein." Mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses gebe die Ampel leider völlig unzureichende Antworten.