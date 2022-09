Sitzung in der Nacht Koalition beschließt drittes Entlastungspaket

Hauptinhalt

Einigung in Berlin: Die Spitzen der Ampelparteien haben sich auf ein drittes Entlastungspaket verständigt. Das wurde in der vergangenen Nacht und am Morgen aus Regierungskreisen bekannt. Einzelheiten sollen am Vormittag bekannt werden.