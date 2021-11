Wer soll das bezahlen?

Wer hat das bestellt?

Wer hat so viel Pinkepinke? Wer hat so viel Geld?



Jupp Schmitz (1949)

Wer soll das bezahlen?

Wir, also die Bundesrepublik. Nur womit? Im Staatsaushalt oder besser gesagt in Sonderfonds befinden sich gerade noch viele Milliarden Euro – ungenutzt. Aufgebaut wurden diese Fonds, um Klimasubventionen zu verteilen und Corona-Hilfsgelder auszuzahlen. Nicht alles wurde ausgegeben, vieles blieb unangetastet. Glaubt man dem Präsidenten vom Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel, "war nie so viel Geld da wie jetzt". Doch seien die übrigen Milliarden ein "gigantisches Polster auf Kosten der Steuerzahler" und sollten lieber nicht angetastet werden. Tatsächlich ist die Schuldenuhr, welche die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland misst, allein von Anfang dieses Jahrs, um 4.000 Euro auf 28.000 Euro pro Kopf angestiegen. Jeder Bundesbürger und jede Bundesbürgerin steht also mächtig in der Kreide.

Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Bildrechte: MDR / Oliver Betke Und das in einer Zeit, in der große Transformationsprozesse anstehen, die sehr viel Geld kosten. Allein für die Energiewende, also die Umstellung auf regenerative Energiegewinnung, benötigt Deutschland laut Bundesregierung 550 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050. Kosten die getätigt werden müssen, meint Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Kosten des Klimawandels wären sonst ungleich höher. Zudem könnten durch die Energiewende viele neue Arbeitsplätze entstehen und daraufhin die Steuereinnahmen steigen, erklärt Kemfert. Doch woher soll das Geld für diese Transformation kommen?



Finanzierung? Nicht auf Pump, darauf haben sich die Ampel-Parteien in ihrem Sondierungspapier geeinigt. Die Schuldenbremse soll ab 2023 wieder eingehalten werden. Der Bund der Steuerzahler hält das für unabdingbar. Nur so seien "Nachhaltigkeit" und "Generationengerechtigkeit", zu garantieren meint Präsident Holznagel.

Wer hat das bestellt?