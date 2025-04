Medienberichten zufolge zweifelt die CDU-Basis, ob die Partei ihre Wahlversprechen zur Bundestagswahl in einer Koalition mit der SPD gehalten werden können. Wie ist die Stimmung in der CDU in Mitteldeutschland?

Die Wurzel der Unzufriedenheit in der CDU liegt allerdings nicht in den Koalitionsgesprächen mit der SPD. Der Unmut sei schon vorher gewachsen; vor den ersten Koalitionsgesprächen und nach der Bundestagswahl, erklärt Michael Schramm, Vorsitzender im CDU-Stadtverband Naunhof bei Leipzig: "Nachdem die Wahlen stattgefunden haben, war erst einmal der Wahlbetrug, den wir selber als CDU in erster Linie verursacht haben, weil wir vor der Wahl anders gesprochen haben, als das, was dann danach umgesetzt worden ist."