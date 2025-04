Deutschland soll bis 2045 klimaneutral heizen. Der Bürgermeister der Stadt Schmölln, Sven Schrade, arbeitet daran. Er will so viele Haushalte wie möglich an das Fernwärmenetz anbinden, damit die klimafreundlich heizen können. Allerdings seien seine Stadtwerke verschuldet – ein Kredit für den Netzausbau nicht drin. Ein echtes Dilemma, meint Schrade.

"Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, beispielsweise bei Investitionen in die Wärmeinfrastruktur, Stichwort Wärmewende, oder auch im Bereich der erneuerbaren Energien", sagt Schrade. "Wir reden über Sanierungs- und Investitionsstau in Kitas und in Schulen und wir brauchen die Freiräume, um auch wieder Kredite aufnehmen oder noch besser Kredite aufnehmen zu können, um hier in die Zukunft investieren zu können."